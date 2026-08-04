Vi söker en omvårdnadspersonal till särskilt uppdrag Hemtjänst Norr
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Falkenberg Visa alla undersköterskejobb i Falkenberg
2026-08-04
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I Vård och omsorg Falkenberg inom hemtjänsten arbetar vi tillsammans och hjälper varandra mycket över gränserna. Till din hjälp i ditt arbete finns flera professioner som exempelvis enhetschef, enhetskoordinator, undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vårt fokus ligger på att göra det som är bäst för att brukaren ska känns sig trygg i sitt hem.
Vi söker nu en ny kollega där huvuddelen av arbetet kommer att utföras kopplat till ett särskilt uppdrag, men där du även kan komma att arbeta vissa pass ute i hemtjänsten.
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta i brukarens egna hem och ger vård, omsorg och service enligt beviljat bistånd. Du arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt med tonvikt på värdighet och välbefinnande för brukaren. Du ska tillvarata och stimulera den enskildes resurser och utföra sjukvårdande uppgifter efter delegering av sjuksköterska, du kommer även utföra sjukvårdande egenvårdsuppgifter från brukare.
I hemtjänsten kommer du också att möta enhetskordinator som planerar arbetet med dig för att kvalitetssäkra vård- och omsorgsarbetet till brukaren.
Vill du vara med och utveckla vår verksamhet?Kvalifikationer
För den här tjänsten kommer mycket stor vikt att läggas vid personlig lämplighet och du bör ha erfarenhet av arbete med brukare med stora omvårdnadsinsatser av akut karaktär. Det är av största vikt att du är mycket lyhörd för små förändringar i brukarens hälsotillstånd för att snabbt kunna ingripa för att arbeta förebyggande för att skapa en trygghet i hemmet.
Du har stort intresse av att vara med och skapa och bibehålla en verksamhet där vi arbetar utifrån våra brukares hälsa och livsvillkor. Du är genuint intresserad av att möta människor i behov av vård och omsorg.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och kan uppvisa bevis ifrån socialstyrelsen om rätt att använda den skyddade yrkestiteln. Söker du anställning som vårdbiträde krävs det att du har en vårdbiträdesutbildning (800 poäng) och att du är godkänd i Svenska 1. Du bör ha goda datorkunskaper för att kunna arbeta i våra verksamhetssystem. Uppfyller du inte utbildningskravet till undersköterska eller vårdbiträde kan det istället komma att bli aktuellt med en anställning som biträde.
B-körkort är ett krav.
Känner du igen dig? Vi kommer som sagt att lägga stor vikt vid personlig lämplighet eftersom det spelar en avgörande roll i våra brukares vardag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Från och med 1 mars 2026 gäller krav på registerutdrag:
Före erbjudande om anställning ska du kunna uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister tillsammans med giltig fotolegitimation. Du beställer belastningsregistret via följande länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337850 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Kommun
(org.nr 212000-1231)
311 80 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
nås via kommunens kontaktcenter
Fackliga företrädare +46346886000 Jobbnummer
10021188