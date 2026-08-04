Vi söker personlig assistent till en 10-årig pojke i Stenungsund
Evanda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stenungsund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stenungsund
2026-08-04
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Evanda Assistans AB i Stenungsund
, Trollhättan
, Åtvidaberg
, Hultsfred
, Söderköping
eller i hela Sverige
Evanda Assistans jobbar för möjligheten till en personligt anpassad assistans, där individens behov och vilja sätts i första hand.
Vår dröm och vision är ett företag som skapar möjligheter och ett företag som är det självklara valet för assistansberättigade som själva vill styra över och ta ansvar för sin vardag.
Uppdraget Evanda Assistans har är att erbjuda våra kunder möjligheten att förbli så oberoende som möjligt, utifrån vårt engagemang, vår kunskap och erfarenhet.
Vi söker nu en engagerad och omtänksam personlig assistent till en 10-årig pojke med NPF, bosatt i Stenungsund. Du är en trygg, positiv och aktiv person som har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer. Du är lyhörd, stabil och har ett genuint intresse för att arbeta med barn och unga. Du talar flytande svenska och är rökfri. Vi söker dig som är lugn, tålmodig, ansvarsfull och flexibel.
Du har B-körkort och känner dig trygg med att köra bil, eftersom arbetet innebär att följa med kunden till aktiviteter som simning, basket, ridning, utflykter och andra fritidsaktiviteter.
Vi söker dig som vill vara delaktig i kundens utveckling, hjälpa kunden att upptäcka nya intressen och arbeta pedagogiskt för att stärka kundens självständighet. För oss är personlig lämplighet och erfarenhet av autism viktigare än formell utbildning.
Arbetet utförs i kundens hem och innebär att du blir en del av familjens vardag. Därför är det viktigt att du har stor respekt för familjens integritet, visar ett professionellt förhållningssätt och förstår vikten av tystnadsplikt. Vi söker dig som ser uppdraget som ett stort ansvar och har ett genuint engagemang för att göra skillnad i kundens vardag.Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Vi söker vikarier för extraarbete, Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och natt på vardagar och helger
Arbetet utgår från Stenungsund men kan även innebära att följa med på aktiviteter utanför hemmet.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan så snart som möjligt – urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Evanda Assistans AB
(org.nr 559266-3750)
183 68 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontakt
Fnan Desalegn samordning@evanda.se 0720715580 Jobbnummer
10021174