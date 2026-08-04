Undersköterska till avd 54 Infektion Falun
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Undersköterskejobb / Falun Visa alla undersköterskejobb i Falun
2026-08-04
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Avdelning 54 har 27 vårdplatser, enbart isoleringsrum. Vi vårdar patienter med behov av god omvårdnad och medicinskt omhändertagande. De har varierande infektionssjukdomar som tex pneumoni, UVI, sepsis, endocardit, tuberkulos, multiresistenta bakterier, hud- och mjukdelsinfektioner, covid-19 mm, ofta med akuta tillstånd vilket ger dig en bred kompetens och erfarenhet.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska arbetar du i team med undersköterska och sjuksköterska. Du utför avancerad omvårdnad samt medicintekniska moment som är både roligt och utvecklande.
För att arbeta och trivas hos oss är god samarbetsförmåga, initiativrikedom och ett flexibelt förhållningssätt en förutsättning. Det är viktigt att du med din personlighet bidrar till vårt positiva arbetsklimat. På infektionskliniken arbetar vi alla, oavsett yrkestillhörighet, tillsammans för att vår arbetsmiljö ska vara god. Det är viktigt att du är positivt inställd till utveckling och självklart deltar i förbättring och utveckling av verksamhetens rutiner.
Vi tillämpar individuell schemaplanering vilket ger dig möjlighet att lättare styra arbetstiderna. Vill du arbeta med ett positivt gäng där vi arbetar tillsammans över yrkesgränserna är du välkommen till oss!Kvalifikationer
Vi söker dig som
är utbildad undersköterska och har gått Vård- och omsorgsprogrammet eller yrkespaketet Vård och omsorg på vuxenutbildningen
har erfarenhet av infektionssjukvård samt äldreomsorg.
Du har en professionell inställning till din yrkesroll, vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper så som samarbetsförmåga, positiv inställning och engagemang. Flexibilitet är en viktig egenskap då situationer snabbt kan förändras, från omvårdnad i lugnare skede till akuta händelser.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:719". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Anna-Karin Meissner anna-karin.meissner@regiondalarna.se 023-492652 Jobbnummer
10021171