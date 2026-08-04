Grundskollärare åk. 7-9 i Ma/No till Munkhättesskolan
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2026-08-04
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Ref: 20261758Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är lärare för årskurs 7-9 med behörighet i Matematik, No-ämnena och teknik.
På Munkhätteskolan kommer du att arbeta i ett arbetslag där ni tillsammans möter upp elevernas behov och tar ett gemensamt ansvar för undervisningen. Du ansvara för matematik och teknik undervisningen i flera årskurser men undervisar även i NO. En del av tjänsten är riktad som stöd till elever i klassrummet för att optimera deras kunskapsutveckling. Du tillhör ett arbetslag i en årskurs och har mentors elever i en av klasserna, tillsammans med en annan kollega. Som lärare på Munkhätteskolan förväntar vi oss att du:
Kan skapa goda relationer genom nyfikenhet och förtroende för elever och kollegor, har höga förväntningar och tilltro till elevernas förmåga samt har ett uppmuntrande och stödjande bemötande.
Utvecklar din undervisning genom ett aktivt lärande tillsammans med kollegor, där du delar med dig av dina erfarenheter och genom ett pedagogiskt utmanande förhållningssätt stöttar och utvecklar allas undervisning.
Har en allsidig undervisning med variation av undervisningsmetoder, utmaningar och anpassningar utifrån varje elevs förutsättningar och med en god koppling till elevernas erfarenheter och nyfikenhet och att du kan visa på goda samband mellan dina undervisningsstrategier och dina elevers resultat.
Arbetar med elevinflytande i din undervisning på ett sådant sätt att eleverna kan utvecklas och äga sin lärandeprocess och ger återkoppling till eleven som för den framåt i sitt lärande. All undervisning ska syfta till varje enskild elevs progression och resultat.
Kan skapa ett tryggt och tillåtande klimat i klassrummet genom tydlig struktur.
Arbetar för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot åk 7-9 i Matematik, Teknik och No-ämnena. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare eller behörig även i matematik ser vi det som meriterande. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg.
Som person har du en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du har förmåga till helhetssyn, ser frågor i ett större perspektiv och ser möjligheter i förändringar. Dessutom har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Om arbetsplatsen
Munkhätteskolan är en F-9 grundskola och 1-6 grundsärskola med totalt 720 elever. 150 fantastiska medarbetare arbetar hos oss och gör Munkhätteskolan till Varje elevs bästa skola. Skolan har ett välbemannat elevhälsoteam som består av 2 kuratorer, 3 specialpedagoger, 2 skolsköterskor och studie-yrkesvägledare. Fokus i vårt arbete ligger på det förebyggande och hälsofrämjande samt tydliga rutiner och processer i det åtgärdande. Elevhälsoarbetet hos oss börjar i klassrummet. Vi har en välfungerande struktur och arbetar utifrån org/grupp och individ. EHM, elevhälsomöte är ett viktigt forum där arbetslag, skolledning och elevhälsoteam träffas med syfte att genom samverkan mellan olika kompetenser och professioner belysa utmaningar och planera för insatser. Vi strävar efter att vara en lärande organisation, där var och en tar ansvar för sitt uppdrag , där vi stödjer och utmanar varandra och uppnår våra mål tillsammans. Vi är stolta över skolans goda progression och elevernas studieresultat. Munkhätteskolan ligger i ett socioekonomiskt utsatt område vilket innebär att vårt kompensatoriska uppdrag är stort och att vi tillsammans har ett stort ansvar och en stor möjlighet att påverka våra elevers framtid. Med ett starkt och kompetent elevhälsoteam stödjer vi våra lärare och elever i lärandet och når goda resultat.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: SnarastÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261758". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sveriges lärare
Helena Quarfood helena.quarfood@malmo.se +46708518370 Jobbnummer
10021176