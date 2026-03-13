Teacher, Swedish, Ages 10 - 15
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskollärarjobb / Nacka Visa alla grundskollärarjobb i Nacka
2026-03-13
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Internationella Engelska skolan i Sverige AB i Nacka
, Karlstad
, Örebro
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Lärare i Svenska åk 4-9
Vill du jobba i en internationell miljö med tydlig pedagogisk policy?
Vi söker en behörig lärare i svenska för årskurserna 4-6 för en visstidsanställning på 3 månader, fram till mitten av Juni. Vi ser gärna att du kan börja omgående/så snart som möjligt.
Vi är en skola med årskurserna 4-9 och alla lärare hos oss behöver vara bekväma att undervisa i dessa åldersgrupper.
Om dig: Som person är du flexibel, en hängiven lagspelare med ett positivt förhållningssätt till ditt ämne. Du är kreativ och villig att göra det lilla extra för dina elever och kollegor. Du besitter verktygen för att skapa en god lärandemiljö i klassrummet där ditt tydliga ledarskap och din undervisningsstil är nycklar till dina elevers framgång. Du kan anpassa din undervisning för att nå olika elever och kan, i samarbete med vårt elevhälsoteam och våra specialpedagoger, arbeta inkluderande med de elever som har särskilda behov. För oss är fortlöpande, tydlig feedback till elever och vårdnadshavare ett måste och du ser det som en naturlig del av din undervisning. I denna feedback ger du information om både framsteg och områden för utveckling och förbättring. Vi söker dig som är legitimerad lärare för åk 4-9 med behörighet i svenska och som vill undervisa elever i en internationell arbetsmiljö. Du möter dina elevers behov och som mentor till 16 elever strävar du efter att varje elev ska nå sin fulla potential, oavsett deras bakgrund. Du har en positiv människosyn, är en teamplayer och har förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Undervisningen sker på svenska men arbetsspråket kollegor emellan sker på både svenska och engelska.
Om jobbet: Arbetsbeskrivningen inkluderar, förutom vanligt förekommande läraruppgifter såsom planering, undervisning, betygsättning och uppföljning, även mentorskap för elever i en av de klasserna du undervisar. Du behöver vara tillgänglig för möten med vårdnadshavare, elever och kollegor samt aktivt arbeta för att upprätthålla IES värdegrund och vision. Hos oss ligger fokus på lärande och på en lugn miljö där skolans rutiner och regler följs av både elever och personal. En trevlig atmosfär och ett gott samarbetsklimat är nyckelord bakom vår framgång. Detta är också grunden för att skapa en röd tråd som vägleder och stöttar våra elever genom deras skolgång och hjälper dem att nå sina mål.
Internationella Engelska Skolan Nacka (IESN) är en friskola med 940 elever. Skolan öppnade i augusti 2010 och ligger i Nacka strand med goda kommunikationer till Slussen och centrala Stockholm. Vi erbjuder en lugn och trygg arbetsmiljö där ömsesidig respekt mellan elever och mellan elever och personal genomsyrar verksamheten. Lärare och elever kommer från hela världen och har därigenom med sig erfarenhet, kunskap och nya möjligheter till skolan.
Anställningsvillkor: Tjänsten är 100%
Visstidsanställning, ej ferietjänst
Ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete i skolan är obligatoriskt att visa vid anställningIntervjuer sker löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsperioden gått ut, så ansök redan idag. Vi ser fram emot att läsa din ansökan.
Ansök här: https://apply.engelska.se/
För mer information om vår skola, besök vår hemsida, http://nacka.engelska.se/ Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://nacka.engelska.se Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Nacka Kontakt
Donald Christian work.nacka@engelska.se 08-562 969 00 Jobbnummer
9796550