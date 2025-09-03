Teacher, Substitute
2025-09-03
About this vacancy
Internationella Engelska Skolan i HUddinge söker flexibla vikarier åk 6-9
Detta är vi!
Vill du arbeta i en internationell miljö med en stark och positiv skolkultur är IES Huddinge platsen för dig!
Vi har ca 550 elever i skolåren 6-9 och skolan ligger mellan Visättra och Solgård i Huddinge kommun, vilket är ett område som genomgår en större omvandling till ett dynamiskt arbete- och bostadsområde!
Vi är stolta över alla våra väldigt högkvalificerade medarbetare och har tagit fram en metod för att skapa en lugn och trygg skolmiljö. Detta gör att våra lärare får mer tid till att dela sin kunskap, både med elever och kollegor. Din egen undervisning som pedagog från Sverige sker på svenska men kollegor emellan talar vi engelska.
Som vikarie är du en del av det dagliga arbetet och arbeta aktivt för att skapa en stimulerande och utvecklande verksamhet med eleven i centrum. Du är en positiv förebild för barnen i alla lägen. Du är aktiv och lyhörd och tar ansvar. Tillsammans med ordinarie personal bidrar du till att eleverna får de bästa förutsättningarna att lyckas.
En trevlig atmosfär och ett gott samarbetsklimat är nyckelord bakom vår framgång. Detta är också grunden för att skapa en röd tråd som vägleder och stöttar våra elever genom deras skolgång och hjälper dem att uppnå sina mål.
Detta är du!
Att vikariera i grundskola år 6-9 innebär att du täcker upp för lektioner i enlighet med den lektionsplanering som finns. Du behöver vara flexibel och kunna improvisera. Det är även viktigt att skapa relationer med våra elever och att vara lyhörd för deras behov. Samtidigt är det viktigt att ta ett vuxenansvar och kunna sätta gränser. IES Huddinge har tydliga ramar i korridor och klassrum och tydligt ledarskap på lektionen.
Vi söker dig som:
• Har behörig utbildning eller läser pedagogisk utbildning
• Har erfarenhet från barn och ungdomsverksamhet
• Klarat svenska på gymnasienivå motsvarande SAS 3, med uppvisat intyg på genomförd utbildning samt behärskar det svenska språket mycket väl i tal och skrift.
• Har ett positivt förhållningssätt och ett trevligt bemötande.
• Är engagerad och ansvarstagande
• Tar egna initiativ och har en god samarbetsförmåga
• Har lätt för att anpassa dig till nya arbetssätt och rutiner.
Rekryteringsprocess
Vi intervjuar fortlöpande. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt - vi ser fram emot att få läsa den!
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Tjänstgöringsgrad: timmar. Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryteringsföretag och annonssäljare.
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Jobbnummer
9488986