Taxisörare sökes
Leen Star Cab / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-01-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Leen Star Cab i Stockholm
, Huddinge
, Haninge
Publiceringsdatum2026-01-08
Vi söker en pålitlig och serviceinriktad taxiförare till vårt taxibolag.
Arbetet innebär persontransporter enligt bokningar och beställningar inom Stockholm.Kvalifikationer
Giltig taxiförarlegitimation
God lokalkännedom
Ansvarstagande och punktlig
Trevligt bemötande mot kunder
Grundläggande svenska (andra språk är meriterande)
Vi erbjuder:
Nya, moderna och bekväma bilar
Arbete inom Stockholm
En trygg och bekväm arbetsmiljö
Heltid eller deltid
Flexibla arbetstider
Goda arbetsvillkor
Möjlighet till långsiktigt arbete
Ni kan kontakta oss via:hisham_alhalabi84@hotmail.com
0765688214
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: hisham_alhalabi84@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leen Star Cab Jobbnummer
9672665