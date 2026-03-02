Taxiföraren sökes- Heltid
Jins taxi AB / Fordonsförarjobb / Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vi söker nu en serviceinriktad och ansvarsfull taxiförare till vårt företag. Som taxiförare hos oss kommer du att köra privatkunder, företagskunder samt vid behov färdtjänst och sjukresor. Arbetet innebär att du ger våra kunder en trygg, säker och trevlig resa samtidigt som du ansvarar för att följa trafikregler och ta hand om fordonet på ett professionellt sätt.
Vi söker dig som har giltig taxiförarlegitimation och B-körkort. Du är punktlig, har ett gott bemötande och trivs med att arbeta självständigt. Goda kunskaper i svenska är ett krav och ytterligare språkkunskaper är meriterande. Arbetstiderna kan variera mellan dag, kväll och natt, och tjänsten kan anpassas som heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Vi erbjuder en trygg arbetsplats, konkurrenskraftiga villkor och möjligheten att bli en del av ett engagerat team. Välkommen med din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: Khomal1990@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jins taxi AB
(org.nr 559484-6361) Kontakt
Khormal Yusuf Khormal1990@outlook.com 0761801481 Jobbnummer
9772788