Taxiförare Uber&bolt
Khalil, Mohamed Elsayed / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2025-09-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Khalil, Mohamed Elsayed i Stockholm
UBER//BOLT Taxiförare sökes i Stockholm:
Bredäng; Natt
Nacka/Saltsjöbaden; Dag
Hel/deltidPubliceringsdatum2025-09-20Beskrivning av jobbet
Vi söker efter dagar, kvällar, nätter förare som önskar att jobba heltid eller deltid och helger. Vi erbjuder flexible arbetstider inom uber och bolt med omgående start.
Taxilegitimationen är ett krav
Kontakt person via tel :0737778737
0700900004
Jobbtyp: Heltid, Deltid, Visstid, Extrajobb, Vikariat
Lön: 30 000,00kr - 40 000,00kr per månad
Förväntad arbetstid: 40-50 per vecka
Annan ersättning:
Bonus
Uppstartsbonus
Flexibelt språkkrav:
Svenskkunskap krävs inte
Schema:
Dag i Nacka området eller inärheten av det.
Helgarbete förekommer
Kväll
Måndag till fredag
Natt i Skärholmen området eller i närheten av det.
Skiftarbete
Varje helg
Övertid
Licens/certifiering:
Taxiförarlegitimation (Meriterande)
Arbetsort: Personligen
Vi önskar i följande område
• Skärholmen och sydväst.
• Bandhagen och Huddinge
• Saltsjöbaden, Fisksätra och Nacka kommun.
Bilkategori nivå: komfort
Komfort RAV4 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Ring Anis: +46737778737 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Khalil, Mohamed Elsayed
Vallhornsgatan 24 (visa karta
)
124 61 BANDHAGEN Arbetsplats
Mohamed Khalil Taxi Jobbnummer
9518710