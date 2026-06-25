Taxiförare Sökes I Kungsbacka

Majvallen Taxi AB / Fordonsförarjobb / Partille
2026-06-25


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Visa alla jobb hos Majvallen Taxi AB i Partille, Göteborg, Kungälv, Ale, Stenungsund eller i hela Sverige

OBS! Taxiförarlegitimation ÄR KRAV för att kunna utföra tjänsten.
I dagsläget utför Majvallen Taxi AB transport åt Västtrafik, Göteborgs Färdtjänst samt Hallandstrafiken.
Trafiken innefattar service resor, sjukresor, skolresor m.m.
Man startar och slutar arbetsdagen i Partille där kontoret ligger men under dagen kan man köra i hela regionen.
Möjlighet att ha bilen hemma finns (som en förmån).
Fasta arbetstider (dagtid, vardagar).
Fast lön enligt kollektivavtal.
Provanställning 6 månader, därefter tillsvidareanställning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
Mejl
E-post: sally.geagea@majvallen.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare sökes i KUNGSBACKA".

Arbetsgivare
Majvallen Taxi AB (org.nr 556577-9443)
Järnringen 8 (visa karta)
433 30  PARTILLE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Majvallen Taxi AB

Kontakt
Sally Geagea
sally.geagea@majvallen.se

Jobbnummer
9979847

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