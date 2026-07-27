Taxiförare sökes Heltid
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2026-07-27
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Taxiförare sökes till SA Transport & Logistics AB – Uppsala/Stockholm
SA Transport & Logistics AB söker nu engagerad och serviceinriktad taxiförare för arbete Uppsala/Stockholm och Arlandaområdet.
Som taxiförare ansvarar du för att transportera kunder på ett tryggt, säkert och professionellt sätt. Du är företagets ansikte utåt och bidrar till att ge våra kunder en positiv reseupplevelse.
Hos oss får du en konkurrenskraftig lön, trygga anställningsvillkor och omfattande försäkringsskydd. Vi erbjuder en stabil arbetsmiljö vilket garanterar både säkerhet och arbetstillfredsställelse.
Arbetsuppgifter
Köra taxibilar enligt bokningar och beställningar.
Transportera kunder på ett säkert och professionellt sätt.
Ge god service och ett trevligt välkomnande.
Hålla fordonet rent och väl underhållet.
Följa gällande trafikregler och företagets rutiner.
Köra färdtjänst, skolskjuts och omsorgsresor. Publiceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer
Giltigt B-körkort.
Giltigt svenskt taxikörkort.
Goda kunskaper i svenska eller engelska.
Ansvarsfull, punktlig och serviceinriktad. Om tjänsten
Lön: Fast och rörlig lön
Arbetsplats: Uppsala, Stockholm och Arlanda
Anställningsform: Tillsvidare (provanställning gäller).
Omfattning: Heltid.
Rekryteringsprocess:
Observera att bakgrundskontroll kommer att genomföras för de kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen.Så ansöker du
Välkommen att kontakta oss med ditt CV och, om tillgängligt, bevis på tidigare erfarenhet.
Skicka din ansökan via e-post till: sa.transport.logistics.ab@gmail.com
Sista dag att ansöka är 26 augusti 2026
Om du har taxiförarlegitimation och söker en meningsfull karriär inom transportbranschen, ansök nu och bli en del av SA Transport & Logistics AB.
Vi välkomnar alla kvalificerade sökande och ser fram emot din ansökan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: sa.transport.logistics.ab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SA Transport & Logistics AB
(org.nr 559439-1830) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10013431