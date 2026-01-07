Taxiförare Sökes
Ängel Taxi AB
Taxichaufför Kommun: Gävle Korta fakta om jobbet Omfattning: Heltid Varaktighet: Tills vidare Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Antal jobb: 2
Vi söker nu taxichaufförer som ska sköta trafiken i Gävle.
Taxiförare legitimation är ett obligatoriskt krav för att du kan jobba.
Uppdraget kommer att vara på vardagar och det kommer att innebära heltidsanställning eller del tid med med timlön . Arbetstiden omfattar dag 07.00till 17.00. Att arbeta hos oss som taxichaufför kräver att du kör på ett säkert sätt och ger en hög servicenivå. Du tycker om att träffa människor, har en positiv attityd, har en god arbetsmoral och bjuder gärna på ett leende.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med färdtjänst, har servicekänsla och kan visa tidigare arbetslivserfarenhet inom yrket. Vi kräver att du har taxikörkort och kan svenska bra eftersom yrket kräver att du kan kommunicera med passagerare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: angeltaxi1222@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängel Taxi AB
(org.nr 559321-7994)
802 77 GÄVLE Jobbnummer
9672500