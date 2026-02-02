Taxiförare Boly & Uber
2026-02-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Kort om företaget: Företaget har varit verksamt inom taxibranschen sedan 2017 och har flera bilar, Toyota Corolla. Idag arbetar 10 förare på företaget på heltid, deltid och extrajobb.
Företaget tillämpar provisionsbaserade ersättningar. Våra förare tjänar mellan cirka 28 000-65 000 kr för en heltidstjänst och cirka 14 000-25 000 kr för en deltidstjänst. Beloppet beror på antalet körda dagar.
Arbetsschemat anpassas till föraren, vilket ger ett bra ekonomiskt resultat för föraren och företaget.
KRAV: Taxiförarlegitimation
För mer information och intresseanmälan kontakta oss via mail: arduveab@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
