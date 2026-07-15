Taxiförare

MHJ Services AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-07-15


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Vi söker en ansvarsfull och engagerad taxichaufför för heltidsarbete i Skåne. Som chaufför förväntas du vara serviceinriktad, artig och professionell, samt alltid sträva efter att ge våra kunder en trygg och positiv reseupplevelse.

Arbetet innebär körning för PrivatTaxi, samt via plattformarna Fair, Uber och Bolt. Du kommer att ha tillgång till en väl underhållen och fullt utrustad bil.

Publiceringsdatum
2026-07-15

Kvalifikationer
Giltig svensk taxiförarlegitimation

God servicekänsla och trevligt bemötande

Ansvarstagande och pålitlig

Förmåga att arbeta självständigt
Om du är motiverad, pålitlig och redo att leverera service av hög kvalitet, ser vi fram emot din ansökan.

Vänligen skicka din ansökan till den angivna e-postadressen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: mhjservicesab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MHJ Services AB (org.nr 559575-5371)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Hamza Jamil
mhjservicesab@gmail.com
0763460046

Jobbnummer
10003920

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