Taxiförare
2026-01-24
Haninge Taxi AB söker nu taxiförare i Stockholm. Om du har ett giltigt taxiförarlegitimation från Sverige kan vi hjälpa dig med din ansökan om arbetstillstånd i Sverige. Hos oss får du en konkurrenskraftig lön och omfattande försäkring.
Viktiga krav:
Giltig taxiförarlegitimation från Sverige.
Möjlighet att arbeta heltid eller deltid.
Du måste vara beredd att arbeta i fasta 8 - 10 timmars .
Bilarna är godkända av Arlanda och Transportstyrelsen.Publiceringsdatum2026-01-24Om tjänsten
Lön: Fast och rörlig lön
Arbetsplats: Stockholm, Sverige.
Vi erbjuder en stabil arbetsmiljö med fullständiga förmåner, vilket garanterar både säkerhet och arbetstillfredsställelse.
Om du har taxiförarlegitimation och söker en meningsfull karriär, ansök nu och börja köra med Haninge Taxi AB ! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Via e-mail eller telefon
E-post: info@bilvalet.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Taxi AB
(org.nr 559421-6557)
Oxhagsvägen 36 (visa karta
)
136 72 VENDELSÖ Kontakt
Karar Shakir info@bilvalet.nu 0701418989 Jobbnummer
9702830