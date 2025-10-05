Taxiförare

Haninge Taxi AB / Fordonsförarjobb / Haninge
2025-10-05


Haninge Taxi AB söker nu taxiförare i Stockholm. Om du har ett giltigt taxiförarlegitimation från Sverige kan vi hjälpa dig med din ansökan om arbetstillstånd i Sverige. Hos oss får du en konkurrenskraftig lön och omfattande försäkring.
Viktiga krav:
Giltig taxiförarlegitimation från Sverige.
Möjlighet att arbeta heltid eller deltid.
Du måste vara beredd att arbeta i fasta 8 - 10 timmars .
Bilarna är godkända av Arlanda och Transportstyrelsen.

Publiceringsdatum
2025-10-05

Om tjänsten
Lön: Fast och rörlig lön
Arbetsplats: Stockholm, Sverige.
Vi erbjuder en stabil arbetsmiljö med fullständiga förmåner, vilket garanterar både säkerhet och arbetstillfredsställelse.

Om du har taxiförarlegitimation och söker en meningsfull karriär, ansök nu och börja köra med Haninge Taxi AB !

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
Via e-mail eller telefon
E-post: info@bilvalet.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Haninge Taxi AB (org.nr 559421-6557)
Oxhagsvägen 36 (visa karta)
136 72  VENDELSÖ

Kontakt
Karar Shakir
info@bilvalet.nu
0701418989

Jobbnummer
9540803

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Haninge Taxi AB: