Taxichaufför

Taxiförare sökes – Uppsala Vi söker pålitliga och serviceinriktade taxiförare till vårt taxiföretag. Hos oss får du ett seriöst samarbete och goda möjligheter till stabil inkomst. ✅ Ersättningsmodell: • Provision 50/50 (50 % förare – 50 % företag) ✅ Kvalifikationer: • Giltigt taxilegtimation och körkort B • Ansvarstagande och trevligt bemötande mot kunder • Noggrannhet och punktlighet • Att arbeta med Uber och Bolt - appar 📱 Skicka SMS vid intresse: 0763482954 ✉️ E-postadress: keyvan.heydarian60@gmail.com raymenab@gmail.com