Taxichaufför
Taxi Öster Malmö AB / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-08-05
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Taxichaufför sökes till Taxi Öster Malmö AB
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad taxichaufför för körning i Malmö med omnejd.
Om rollen:Som chaufför hos oss ansvarar du för att ge våra kunder en trygg, säker och behaglig resa. Du kommer att köra pass enligt överenskommelse och möta många olika typer av människor under din arbetsdag. Arbetet omfattar körningar via Bolt och Uber i Malmö, samt direktupplock av kunder på gatan.
Anställningsvillkor
Vi söker chaufförer för både heltid och deltid. Anställningsformen kan anpassas efter överenskommelse och vi är öppna för både tidsbegränsad anställning och behovsanställning.
Krav for tjänsten:
• Giltigt B-körkort.
• Giltig taxiförarlegitimation (TFL).
• God lokalkännedom i Malmö och närområdet.
• Goda kunskaper i svenska (och/eller engelska) för att enkelt kunna kommunicera med kunder.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av arbete som taxichaufför.
• God vana av att köra i stadstrafik.
Personliga egenskaper: Vi söker dig som är punktlig, ansvarsfull och har ett trevligt bemötande. Du har lätt för att hålla lugnet i trafiken och sätter alltid kundens säkerhet och komfort i första hand.
Ansökan: Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt! Skicka ditt CV och en kort presentation till: taxiostermalmoab@gmail.com
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: Taxiostermalmoab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Taxichaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Taxi Öster Malmö AB
(org.nr 559043-4279) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Chef
Ali Salah Mohammad Taxiostermalmoab@gmail.com Jobbnummer
10022284