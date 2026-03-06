Taxi förare Uber & Bolt 0762202246

Darweesh, Mino / Fordonsförarjobb / Järfälla
2026-03-06


Visa alla fordonsförarjobb i Järfälla, Sollentuna, Upplands-Bro, Danderyd, Sundbyberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Darweesh, Mino i Järfälla

Söker seriös taxiförare - Heltid

Vi söker en pålitlig och seriös taxiförare för heltidsarbete.
Du ska vara ansvarstagande, punktlig och ha bra bemötande mot kunder.

Publiceringsdatum
2026-03-06

Kvalifikationer
Svenskt taxiförarlegitimation
Erfarenhet är meriterande
Kunna arbeta heltid
Vara serviceinriktad

Vi erbjuder:

Bra arbetsvillkor
Stabilt arbete
Möjlighet att tjäna bra

Är du intresserad?
Skicka meddelande privat eller ring för mer information.
0762202246
Md1985dr@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Md1985Dr@gmail.com
E-post: Md1985Dr@gmail.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Darweesh, Mino

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Darweesh Mohammed

Kontakt
Md1985Dr@gmail.com
Mino Darweesh
Fmd@gmail.se
0762202246

Jobbnummer
9780561

Prenumerera på jobb från Darweesh, Mino

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Darweesh, Mino: