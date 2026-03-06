Taxi förare Uber & Bolt 0762202246
Darweesh, Mino / Fordonsförarjobb / Järfälla Visa alla fordonsförarjobb i Järfälla
2026-03-06
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Darweesh, Mino i Järfälla
Söker seriös taxiförare - Heltid
Vi söker en pålitlig och seriös taxiförare för heltidsarbete.
Du ska vara ansvarstagande, punktlig och ha bra bemötande mot kunder.Publiceringsdatum2026-03-06Kvalifikationer
Svenskt taxiförarlegitimation
Erfarenhet är meriterande
Kunna arbeta heltid
Vara serviceinriktad
Vi erbjuder:
Bra arbetsvillkor
Stabilt arbete
Möjlighet att tjäna bra
Är du intresserad?
Skicka meddelande privat eller ring för mer information.
0762202246Md1985dr@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Md1985Dr@gmail.com
E-post: Md1985Dr@gmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Darweesh, Mino Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Darweesh Mohammed Kontakt
Md1985Dr@gmail.com
Mino Darweesh Fmd@gmail.se 0762202246 Jobbnummer
9780561