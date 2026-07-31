Suki Sushi I Karlshamn Söker En Köksansvarig
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2026-07-31
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Om jobbet
Suki Sushi är en restaurang i Karlshamn som serverar sushi, japanska varmrätter, vietnamesiska rätter och andra asiatiska maträtter.
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande köksansvarig som vill utvecklas tillsammans med oss. Du kommer att arbeta praktiskt i både sushi- och varmköket samtidigt som du ansvarar för att planera, organisera och skapa struktur i det dagliga arbetet.
Tjänsten passar dig som har praktiska kunskaper inom både sushi och vietnamesisk matlagning och som känner dig redo att ta nästa steg i din karriär.
Du behöver inte tidigare ha haft titeln köksansvarig. För oss är det viktigare att du har rätt inställning, goda kunskaper i köket och en naturlig fallenhet för att planera och organisera arbetet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har lätt för att skapa ordning och struktur omkring dig. Du ser vad som behöver göras, kan planera i god tid och tycker om att få det dagliga arbetet att fungera smidigt.
Du har förmåga att se helheten samtidigt som du håller koll på viktiga detaljer, exempelvis råvaror, beställningar, leveranser, lager och arbetsfördelning.
Du är en person som tar initiativ, löser problem och hjälper andra att utvecklas. Det är naturligt för dig att planera arbetet, fördela arbetsuppgifter och se till att köket alltid är väl förberett.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
I arbetet ingår bland annat att:
tillaga sushi, sashimi, makirullar, nigiri och andra japanska rätter
tillaga vietnamesiska rätter och andra asiatiska varmrätter
arbeta självständigt i både sushi- och varmköket
planera och fördela det dagliga arbetet i köket
hjälpa medarbetarna att prioritera arbetsuppgifter under arbetsdagen
introducera, handleda och utbilda nya medarbetare
planera inköp och upprätta beställningslistor
beställa livsmedel, råvaror och andra varor från leverantörer
kommunicera med leverantörer på svenska eller engelska
ta emot leveranser och kontrollera varornas mängd, kvalitet och hållbarhet
följa upp lagersaldot och se till att nödvändiga råvaror alltid finns tillgängliga
upptäcka i god tid när varor behöver fyllas på
bidra till att minska svinn och använda råvarorna effektivt
se till att maten håller en hög och jämn kvalitet
säkerställa god livsmedelshygien samt ordning och renlighet i köket
samarbeta med restaurangens ledning och övriga medarbetare
Vi tror att du
har goda praktiska kunskaper inom både sushi och vietnamesisk matlagning
har en naturlig känsla för planering, ordning och struktur
har förmåga att se helheten och samtidigt hålla koll på detaljer
ser vad som behöver göras och tar egna initiativ
tycker om att organisera arbetet och hjälpa andra
kan arbeta självständigt i både sushi- och varmköket
är ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad
kan behålla lugnet och prioritera under intensiva arbetspass
har god samarbetsförmåga
kan kommunicera på svenska eller engelska med leverantörer
har grundläggande kunskaper om livsmedelshygien och säker livsmedelshantering
vill utvecklas och växa in i rollen som köksansvarig
Tidigare erfarenhet av arbetsledning, inköp, beställningar eller lagerhantering är meriterande, men inget krav.
Vi värdesätter din organisationsförmåga, ditt engagemang och din vilja att utvecklas högre än hur många år du har arbetat i en ledande roll.
Vi erbjuder
Hos oss får du en varierad tjänst där du både arbetar praktiskt i köket och får möjlighet att utvecklas i rollen som köksansvarig.
Du får vara med och påverka kökets arbetssätt, rutiner, kvalitet och planering. Vi erbjuder en arbetsplats där du kan utveckla både dina kunskaper inom matlagning och din förmåga att organisera och ta ansvar.
Tjänsten är på heltid. Lön bestäms enligt överenskommelse utifrån dina kunskaper och din erfarenhet.Så ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation av dig själv till:anhtommy2003@gmail.com
Skriv "Köksansvarig" i ämnesraden.
Arbetsplats: Drottninggatan 37, 374 35 Karlshamn.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: anhtommy2003@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Suki Sushi AB
(org.nr 559223-8819)
Drottninggatan 37 (visa karta
)
374 35 KARLSHAMN Jobbnummer
10017596