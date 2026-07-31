A la carte-kock till Tjärö, en skärgårdsö i Blekinge
Tjärö Drift AB / Kockjobb / Ronneby Visa alla kockjobb i Ronneby
2026-07-31
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Vill du bli del av ett köksteam med fokus på god mat och gemenskap? Vi söker nu förstärkning inför de sista två månaderna av säsongen.
Hos oss får du laga god, vällagad mat i härlig skärgårdsmiljö.
Om Tjärö
Tjärö, en ö på 75 hektar, baserad mitt i Blekinges Skärgård. Tjärö erbjuder boende i härliga små hus från 1800-talet. Det finns 137 bäddar fördelat på 52 rum i 13 olika hus. Utöver logi finns konferensverksamhet, restaurang, café och en marina med över 70 båtplatser. Till ön kommer man med båt från Järnavik, Karlshamn eller Matvik.
Om Tjärös restaurang
Restaurangen på Tjärö är öppen för frukost, lunch, a la carte, evenemang och temakvällar alla dagar i veckan. Restaurangen har kapacitet för ca 100 gäster i matsalen, 40 gäster på veranda och en stor uteservering med utsikt över marinan. Under lågsäsong är konferensverksamheten den del av vårt erbjudande som ökar arbetsbelastning i köket och under högsäsong och helger ligger ett större fokus på dagsgäster, boendegäster och båtgäster.
Teamet i köket består av mellan 3-8 personer beroende på säsongstidpunkt, Detta innebär att vår personal måste vara beredd på att vara flexibel både gällande arbetstider, arbetsstationer och alltid vara en del av det praktiska arbetet.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Förberedande och tillagning av lunchbuffé och a la carte, samt temamiddagar, så som skaldjursafton & grillbuffé.
Hantering av matvaror och kunna lägga och ta emot beställningar.
Egenkontroll.
Löpande inventering.
Vara behjälplig och kreativ gällande menyer, temakvällar och evenemang.
Vem är du?
Du har erfarenhet av att a la carte och är van vid ett högt tempo.
Du är ansvarsfull, positiv, kreativ och önskar ge våra gäster 100% service tillsammans med vårt serveringsteam.
Du tror att du skulle trivas på en ö med närhet till hav och natur.
Vad erbjuder vi dig
Arbete i härlig skärgårdsmiljö med hav och natur runt husknuten.
Personlig och yrkesmässig utveckling i samarbete och matlagning.
Möjlighet att sätta din egna touch på såväl tallriken som miljön.
Chans till nytt kontrakt för fler säsonger finns.
Personalboende finns på ön.
Vi sätter stort värde i personlig lämplighet och din egen vilja att vara en del av vårt team.
Bifoga meriter, referenser och eventuella arbetsbetyg i din ansökan.
Lön enligt överenskommelse. Vi har kollektivavtal med HRF.
Tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse. Tjänsten avser perioden fram till och med 25 september. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: personal@tjaro.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Tjärö - 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tjärö Drift AB
(org.nr 559032-8794), http://www.tjaro.com
Tjärö 1 (visa karta
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372 63 BRÄKNE-HOBY Jobbnummer
10017593