Samordnare för kommunens aktivitetsansvar (KAA)
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2026-07-31
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Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar för att fler Botkyrkabor ska få förutsättningar att nå egen försörjning genom arbete, studier eller andra vägar till ett självständigt liv. Förvaltningen ansvarar för kommunens arbetsmarknadsinsatser, dagliga verksamhet, vuxenutbildning och frågor som rör eftergymnasiala utbildningar.
Vid årsskiftet blir gymnasieskolan en del av förvaltningen. Det skapar nya möjligheter att stärka sambandet mellan utbildning, arbetsmarknad och kompetensförsörjning och att utveckla ett sammanhållet stöd för Botkyrkabor genom olika skeden i livet.
Tillsammans är vi idag cirka 400 medarbetare och blir närmare 800 efter årsskiftet. Genom nära samverkan med näringsliv, utbildningsanordnare, myndigheter och andra aktörer utvecklar vi insatser som gör skillnad för både individen och samhället.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en samordnare som vill utveckla, samordna och kvalitetssäkra kommunens aktivitetsansvar (KAA).
Som samordnare har du en nyckelroll i kommunens arbete med att skapa förutsättningar för att fler unga mellan 16 och 20 år ska återgå till studier eller ta nästa steg mot arbete och egen försörjning. Genom ett strukturerat och långsiktigt arbetssätt bidrar du till att varje ungdom får rätt stöd utifrån sina behov och förutsättningar.
Rollen kombinerar ett strategiskt utvecklingsansvar med ett operativt arbete nära målgruppen. Du ansvarar för att planera, samordna och utveckla kommunens KAA-verksamhet samtidigt som du, tillsammans med dina kollegor, deltar i det uppsökande arbetet och möter ungdomar i deras väg vidare mot studier eller arbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
analysera verksamhetens resultat, ta fram statistik och beslutsunderlag samt identifiera utvecklingsområden
planera och driva verksamhetsutveckling inom kommunens aktivitetsansvar
utveckla, implementera och följa upp rutiner, processer och stödmaterial
ansvara för dokumentation samt för att kommunens KAA-register hålls aktuellt och uppfyller skollagens krav
delta i och utveckla det uppsökande arbetet för att fler unga nås av kommunens insatser
ge stöd och vägledning till kollegor samt vid behov delta i det operativa arbetet
I nära samarbete med enhetschefen omsätter du verksamhetens mål till ett strukturerat arbetssätt, följer upp resultat och driver utvecklingsinsatser som stärker kvaliteten i verksamheten. Rollen innebär också att ge stöd till arbetsgruppen och bidra till att arbetssätt, rutiner och processer utvecklas och efterlevs.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av enheten Förebygg, unga och projekt, där vi arbetar för att stärka ungas möjligheter att etablera sig i studier, arbete och samhällsliv. Enheten består av 14 engagerade medarbetare, däribland enhetschef, projektledare, samordnare, arbetsmarknadscoacher och medarbetare inom kommunens aktivitetsansvar. Tillsammans arbetar vi nära varandra och i samverkan med andra verksamheter och externa aktörer för att skapa ett samordnat stöd till unga. Just nu utvecklar vi kommunens aktivitetsansvar med fokus på ett mer uppsökande arbetssätt, stärkt samverkan och en systematisk uppföljning av verksamhetens resultat. Som samordnare får du en central roll i det arbetet.
Hos oss får du en utvecklande roll där du har möjlighet att påverka både verksamhetens arbetssätt och dess fortsatta utveckling. Vi erbjuder ett nära ledarskap, engagerade kollegor och goda möjligheter till kompetensutveckling. Som medarbetare i Botkyrka kommun får du ta del av våra förmåner och arbeta i moderna lokaler i Alby med goda kommunikationer.
Du som söker till oss
Du har en socionomexamen alternativt en högskole- eller universitetsexamen som beteendevetare, pedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Övriga krav:
Erfarenhet av verksamhetsutveckling eller utveckling av arbetssätt och processer.
Erfarenhet av att arbeta med ungdomar.
Erfarenhet av att arbeta med studie- och arbetsmarknadsfrågor.
Flerårig erfarenhet av en samordnande roll där du ansvarat för att samordna insatser eller driva samverkan mellan olika aktörer.
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet som samordnare inom kommunens aktivitetsansvar (KAA).
Erfarenhet av uppsökande arbete riktat till unga.
Utbildning i motiverande samtal (MI).
Du är relationsskapande och samarbetsorienterad och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med ungdomar, kollegor och externa samarbetspartners. Genom ett lyhört bemötande och en tydlig kommunikation skapar du engagemang, delaktighet och samsyn utifrån varje ungdoms behov och verksamhetens gemensamma mål. Du bidrar till ett väl fungerande samarbete där olika kompetenser tas till vara för att ge ungdomarna ett sammanhållet och kvalitativt stöd.
Du är analytisk, handlingskraftig och resultatorienterad. Du arbetar målmedvetet, tar initiativ och driver arbetet framåt genom att analysera underlag, identifiera utvecklingsbehov och omsätta dina slutsatser i konkreta förbättringar. När förutsättningarna förändras gör du välgrundade avvägningar, prioriterar rätt insatser och hittar lösningar som skapar bästa möjliga förutsättningar för både ungdomarna och verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Munkhättevägen 45 (visa karta
)
147 85 TUMBA Arbetsplats
Botkyrka kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Kontakt
Martha Pettersson martha.pettersson@botkyrka.se 0701001431 Jobbnummer
10017599