Taxi Drivers

2025-09-13
We are looking for a taxi driver to join our company in Stockholm.
You must have good behaviour with customers and provide friendly, professional service.
You must be able to speak English and a little Swedish.
Previous experience as a driver is an advantage but not a requirement.
You are flexible with working hours, and can work both day and night shifts.
Requirements
* B-class driving licence (required)
* Taxi driving licence or willingness to obtain it
* Good English and basic Swedish communication skills
Employment Details
* Location: Stockholm, Sweden
* Form: Permanent, full-time employment
* Salary: Monthly salary according to collective agreement or comparable Swedish market salary
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: expiditiousab007@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Expeditious AB
(org.nr 559437-9553) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Muhammad Rumaan expiditiousab007@gmail.com +46793447833 Jobbnummer
9507410