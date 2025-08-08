Taxi

Qureshi, Toshaib / Fordonsförarjobb / Malmö
2025-08-08


Vi söker taxiförare - Erfarenhet krävs inte!
Vill du jobba som taxiförare? Nu söker vi dig som är serviceinriktad och vill ha ett flexibelt jobb - oavsett om du föredrar dag eller natt!
Om tjänsten:
Vi söker nya förare till vårt taxibolag. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet - det viktigaste är att du är punktlig, ansvarstagande och gillar att köra bil och träffa människor.
Vi kör både dagtid och nattetid, och du väljer själv vilket som passar dig bäst.
Vi söker dig som:
Har giltigt B-körkort och Taxilegetimation

Talar svenska (grundläggande nivå)

Är serviceinriktad och pålitlig

Vill jobba heltid eller deltid - båda alternativen finns

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Genom epost
E-post: qureshitoshaib@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Qureshi, Toshaib

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Qureshi Toshaib

Jobbnummer
9450821

