Tårtmakre

Alhashhoush, Majd Salahaldeen Hasan / Bagarjobb / Helsingborg
2025-08-18


Vi söker efter en tårtmakare, som har väldigt bra kunskaper och erfarenhet när det gäller att göra bröllopstårtor samt födelsedagstårtor. Den ska kunna designa tårtor med socker pasta i första plats, och göra olika figurer med tårtor mm. Personen måste ha erfarenhet att förbereda och baka turkiska desserts och glas enligt det turkiska sättet.
Den ska vara utåtriktad, stresstålig och gillar att samarbeta med andra.
Erfarenhet är ett måste och ett krav.

Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: almajd_bageri@hotmail.com

