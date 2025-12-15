Tapetserare
2025-12-15
Om kundföretaget
Nu söker vi tapetserare till företag i Jönköping med omnejd.
Företaget är väletablerat och en stor och känd arbetsgivare.
Är du en person som är allmänt duktig på att skapa saker och har en ådra för hantverk med händerna. Då kan möbeltapetsering vara något för dig? Har du rätt profil och vilja får du här en möjlighet att bli en del av ett dynamiskt team där din skicklighet och noggrannhet verkligen kommer göra skillnad?Profil
I rollen som möbeltapetserare kommer du att få arbeta med tapetsering och montering av högkvalitativa produkter, såsom bland annat soffor, fåtöljer och stolar. Du blir en viktig del i kundens produktion och bidrar till att skapa kvalitetsmöbler till vår kunds kunder.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för produktion och tillverkning och som har erfarenhet av möbeltapetsering eller något närliggande område. Du är som person ansvarstagande, lösningsorienterad och har en stor känsla för ordning och reda. Du drivs av att samarbeta med andra och du trivs med att arbeta i en flexibel miljö där du kan se möjligheter och bidra till förbättringar och optimeringar av våra processer.
För att lyckas i denna roll behöver du behärska svenska i både tal och skrift.
Övrig information
Låter detta som något för dig? Gå in och sök idag då vi letar aktivt och kommer tillsätta tjänsterna löpande.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Våra kontor finns i Helsingborg, Göteborg, Eskilstuna, Mora, Bollnäs, Sundsvall, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, Piteå och Gällivare. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
