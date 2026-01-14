Tankbilschaufför
Tankbilschaufför sökes - Circle K Transport
Korta fakta om jobbet
Vi är ett väldigt kompetent lag av tankbilschaufförer men för få. Vi letar efter erfarna chaufförer som kan hantera bil och släp på ett professionellt sett.
Omfattning: Heltid och tillsvidare efter avverkad provanställning
Om jobbet:
Verksamheten rullar dygnet runt alla dagar i veckan året runt.
Just nu söker vi personal till kväll/nattskift i Stockholm för att leverera drivmedel till våra Circle K och INGO stationer i regionen med omnejd.
Vi kör dygnet runt, alla dagar i veckan och startar och slutar alltid på Bergs Oljehamn i Nacka.
Tjänsten innefattar schemalagd heltid på dag- och/eller nattskift.
Vi kan erbjuda dig:
Ett ansvarsfullt och självständigt jobb i ett företag med en god ekonomi och trevlig stämning oss kollegor emellan.
Spännande och annorlunda vardag och grundlig utbildning till arbetet.
Möjlighet att vara med och skapa en god arbets- och stressfri miljö tillsammans med erfarna kollegor.
Vi förväntar oss:
• att du har CE-körkort med MINST 2 års släpvana.
• en flexibel, ärlig och stabil person med glatt humör.
• en säkerhetsmedveten, ostraffad och ordentlig person.
• att du har YKB som är ett krav (ADR är meriterande).
• goda referenser från tidigare arbetsgivare.
Om anställningen:
Vill du bli en i teamet och vara med och skapa framtiden inom tankbilsbranschen i Sverige är detta en bra möjlighet för dig.
Lön: Fast månads- vecko- eller timlön enligt kollektivavtal plus premiekomp, friskvårdsbidrag och möjlighet till bonus.
Vänligen sök tjänsten via länken med ditt CV och bild på dina behörigheter.
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
