Tankbilschaufför

2025-09-16
Vi söker en teknisk ,ansvarsfull och flexibel chaufför för transporter av tankcontainers. Körningarna utförs med dragbil och trailer. Du ska ha erfarenhet från att köra bil och släp eller trailer kombination. Utrustning som används är hydraulisk kompressor och pump.
Kunderna är mestadels i Stockholms området och i Mälardalen. God lokalkännedom är en fördel. Det vi kör är import så mestadels är det lossningar vi utför. Dokumentation och rapportering av transporter krävs.
Vi ser gärna att du är bosatt på södra sidan om Stockholm då du kommer att utgå ifrån Järna. Svenska i tal och skrift är ett krav då god kommunikation med kunden krävs. Du måste kunna arbeta självständigt och lösa problem när de uppstår.
Företaget är ett litet familjedrivet åkeri med fem bilar.
Krav : CE körkort, YKB
Vi tillämpar 6 månaders provanställnig
Även F-skattare är välkomna att söka tjänsten.
Du bör kunna uppge minst en referens från tidigare arbetsgivare.
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
