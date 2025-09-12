Tankbilschaufför

Samat Nordic AB / Fordonsförarjobb / Örnsköldsvik
2025-09-12


Samat är den ledande distributören i Norden av flytande kemikalier.
Samat Nordic AB ingår i den Europeiska koncernen Samat Group med totalt ca 2600 anställda och 5400 fordon.
Om tjänsten:
Du utgår från Örnsköldsvik och körningarna kommer ske norrut.
Tjänsten innebär ett rullande schema där du arbetar en vecka och är ledig en vecka, under arbetsveckan ligger du ute i bilen.
Hos Samat är varje individ viktig och speciellt våra chaufförer som är vårt ansikte utåt.
Vi ser alla våra anställda som en i familjen och vi ser den personliga säkerheten som det viktigaste vi fokuserar på.
Vi ger dig:
Avtalsenlig lön och ordnade arbetsförhållanden
Fasta veckoscheman
Full personlig PPE utrustning
Fordonsflotta med fasta servicescheman
Självständigt arbete
Vi står för förnyelse av ADR-grund, YKB och annan nödvändig utbildning

Krav:
CE
YKB
ADR grund + tank
Skandinaviskt språk
Dokumenterad erfarenhet av släpvana minst 2 år

Önskemål:
Erfarenhet av tankbil

Våra värdegrunder:
Säkerhet för människan och miljön
Lönsamhet för att utvecklas
Fokus på kundnöjdhet
Behålla vårt kunnande och professionalism

Vi bryr oss om våra kollegor!
Genom utbildning säkerställer vi att alla våra medarbetare har kunskapen de behöver för att göra ett bra jobb. Vi arbetar konstant med att skapa de bästa och säkraste förutsättningarna för våra kollegor. Utveckling och ansvarstagande är något vi tror starkt på.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, skicka in redan idag då urval sker löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Samat Nordic AB (org.nr 556181-4103)
891 55  ARNÄSVALL

Jobbnummer
9506936

