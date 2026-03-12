Tandtekniker

L & L Tandteknik Hb / Tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb / Västerås
2026-03-12


L&L Tandteknik söker nu erfaren tandtekniker inom avtagbar protetik.
Vi är ett dentallaboratorium med flera års erfarenhet inom branschen och är specialiserade på avtagbar protetik. Vi framställer skelett i CoCr, flexproteser och bettskenor.
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team och har vilja att utvecklas inom en miljö med hög kvalitet och erfarna kollegor.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: ll.tandteknik@outlook.com

Arbetsgivare
L & L Tandteknik HB
Pilgatan 8A (visa karta)
721 30  VÄSTERÅS

