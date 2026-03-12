L&L Tandteknik söker nu erfaren tandtekniker inom avtagbar protetik. Vi är ett dentallaboratorium med flera års erfarenhet inom branschen och är specialiserade på avtagbar protetik. Vi framställer skelett i CoCr, flexproteser och bettskenor. Vi söker dig som vill bli en del av vårt team och har vilja att utvecklas inom en miljö med hög kvalitet och erfarna kollegor. Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.