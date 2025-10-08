Tandtekniker

Art-Tec Dental Lab Västerås AB / Tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb / Västerås
2025-10-08


Tandtekniker sökes till växande laboratorium i Västerås
ART-TEC Dental Lab är ett modernt och väletablerat tandtekniskt laboratorium beläget i Västerås. Vi har flera års erfarenhet inom branschen och startade vår verksamhet för fyra år sedan med två anställda. Nu expanderar vi och söker ytterligare två tandtekniker till vårt team.
Vi är specialiserade på fast protetik och bettskenor, och söker dig som vill arbeta i en miljö med hög kvalitet och yrkesstolthet.

Publiceringsdatum
2025-10-08

Dina arbetsuppgifter
Anpassning och färdigställande av kronor, broar samt implantat

Inmålning och porslinspåbränning

Färgtagning

Slipning och polering av bettskenor

Erfarenhet av arbete i Exocad är meriterande.

Kvalifikationer
Utbildning inom tandteknik

Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är önskvärt

God förmåga att arbeta självständigt och noggrant

Ansvarstagande och god planeringsförmåga

Vi inleder med ett praktiskt arbetsprov för att bedöma dina kunskaper och din arbetsstil.
Är du intresserad av tjänsten och vill komma på ett besök är du varmt välkommen att höra av dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
via mejl
E-post: arttecdentallabab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Art-Tec Dental Lab Västerås AB (org.nr 559323-7620)
Sjöhagsvägen 6 B (visa karta)
721 32  VÄSTERÅS

Jobbnummer
9547933

