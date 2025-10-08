Tandtekniker
2025-10-08
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Tandtekniker sökes till växande laboratorium i Västerås
ART-TEC Dental Lab är ett modernt och väletablerat tandtekniskt laboratorium beläget i Västerås. Vi har flera års erfarenhet inom branschen och startade vår verksamhet för fyra år sedan med två anställda. Nu expanderar vi och söker ytterligare två tandtekniker till vårt team.
Vi är specialiserade på fast protetik och bettskenor, och söker dig som vill arbeta i en miljö med hög kvalitet och yrkesstolthet.

Dina arbetsuppgifter
Anpassning och färdigställande av kronor, broar samt implantat
Inmålning och porslinspåbränning
Färgtagning
Slipning och polering av bettskenor
Erfarenhet av arbete i Exocad är meriterande.

Kvalifikationer
Utbildning inom tandteknik
Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är önskvärt
God förmåga att arbeta självständigt och noggrant
Ansvarstagande och god planeringsförmåga
Vi inleder med ett praktiskt arbetsprov för att bedöma dina kunskaper och din arbetsstil.
Är du intresserad av tjänsten och vill komma på ett besök är du varmt välkommen att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
via mejl
E-post: arttecdentallabab@gmail.com

Omfattning
