2025-09-10
Vi söker 1 tandtekniker till Svea Dental Design AB. som kan arbeta med:
Inmålning och porslingspåbränning.
Du skall ha allmän kunskap om övriga tandtekniska kunskaper också
Designing
Kan du CAD/CAM är det en fördel. Vi är ett digitalt och utbildningslaboratorium. Sveriges ända laboratorium med certifierad lärare i EXOCAD. Deltid går också bra. Du kan även få administrativt arbete ifall det önskas
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: office@sveatandklinik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandtekniker".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556491-1773)
Sveavägen 91 (visa karta
)
113 50 STOCKHOLM Kontakt
Noran De Basso office@sveatandklinik.se 0703322776 Jobbnummer
