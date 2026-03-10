Tandsköterska / Vårdassistent till mobil tandvård
2026-03-10
AMA Dental söker nu en tandsköterska, undersköterska eller vårdassistent till vår mobila tandvård i Stockholm.
Du arbetar i ett team tillsammans med tandläkare och besöker patienter i deras hem eller på äldreboenden. Arbetet innebär mycket patientkontakt och ett varierande arbete där du är en viktig del av behandlingsteamet.
Mobil tandvård innebär att vi tar tandvården till patienter som har svårt att ta sig till en tandvårdsklinik.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Assistera tandläkare vid tandvårdsbehandling
Förbereda och hantera mobil tandvårdsutrustning
Patientkontakt och praktiskt stöd under behandling
Dokumentation och administrativt stöd
Resor till patienter i Stockholmsområdet
Arbetet sker i team tillsammans med tandläkare.KvalifikationerKvalifikationer
B-körkort
Goda kunskaper i svenska
Förmåga att arbeta strukturerat och ansvarsfullt
God samarbetsförmåga
Meriterande:
Utbildning som tandsköterska
Erfarenhet som undersköterska, personlig assistent eller arbete inom vård och omsorg
Även du som vill utbilda dig inom tandvård genom intern utbildning är välkommen att söka.
Vi erbjuder
Heltidstjänst
Arbete i ett professionellt tandvårdsteam
Företagsbil i tjänsten
Möjlighet till utveckling inom tandvård
Om AMA Dental
AMA Dental är en tandvårdsorganisation i Stockholm som erbjuder både klinisk tandvård och mobil tandvård. Vår verksamhet fokuserar på hög kvalitet och god tillgänglighet för patienter.Så ansöker du
Skicka din ansökan till:jobb@ama-dental.se
Märk ansökan: Mobil tandvård Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
