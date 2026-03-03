Tandsköterska till Tandx
2026-03-03
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
Vill du bli en del av Tandx? En klinik där du faktiskt trivs på jobbet.
Vi på Tandx är en splitterny och patientfokuserad tandvårdsklinik belägen centralt i Kinna centrum. Kliniken byggdes upp i början av 2025 och allt är nytt och fräscht, vi arbetar med den senaste tekniken och de modernaste behandlingsmetoderna. Idag är vi ett engagerat team bestående av klinikchef, klinikoordinator, 3 tandläkare, 1 tandhygienist och 3 tandsköterskor. Vi växer snabbt och söker nu ytterligare två tandsköterskor som vill vara med på den resan. Här räknas du och du blir snabbt en viktig del av helheten.
Vi söker dig som:
Har god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Trivs med att arbeta i team och bidra till en positiv arbetsmiljö
Har utbildning som tandsköterska
Vi erbjuder:
En trygg och stimulerande arbetsplats med engagerat team
Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning
Konkurrenskraftig lön och förmånliga anställningsvillkor
Goda arbetstider och en trivsam arbetsmiljö
Sista dag att ansöka är 2026-05-02
Sista dag att ansöka är 2026-05-02
E-post: info@tandx.se
Klinikchef
Klinikchef
Arian Ismajli 032010203
