Tandsköterska Till Modern Klinik
2025-09-10
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Härryda
, Partille
, Lerum
Information om arbetsplatsen
Nu finns möjligheten att söka ett omväxlande och varierande jobb som tandsköterska på en centralt belägen klinik i Kungsbacka.
Kliniken ligger i en trevlig miljö med utsikt över Kungsbacka-ån och endast 8 min gångväg från tågstationen. Pendeltåg från Göteborg tar 20 min.
Mottagningen är modern med 3 rymliga behandlingsrum där vi arbetar digitalt, vi har även opg
Här arbetar en tandläkare heltid, en tandhygienist heltid och två tandsköterskor heltid, vi har även en specialist i käkkirugi som arbetar mestadels Lördagar men ibland vardagar.
För oss är det viktigt att vara professionella och samtidigt ha roligt på jobbet. Vi har en familjär stämning och alltid nära till skratt. Vi är måna om våra patienter och arbetar för att alla ska känna sig välkomna, omhändertagna och få proffessionellt utförda behandlingar.
Tandläkaren arbetar i 2 rum för att motverka onödig stress. Tandhygienisten har eget rum och planerar själv sin dag.
Vi söker dig som har några års erfarenhet och är en trygg social person som har lätt för att växla mellan arbetsuppgifter vid behov. Att ge god service är en självklarhet för dig, oavsett om du pratar i telefon, tar emot i reception eller under behandling. Vi arbetar delegerat i teamet med tydlig planering och ansvarområden
Beslutsvägarna på kliniken är korta och du har stor möjlighet att påverka din arbetsdag vid behov samt vara delaktighet i mottagningens utveckling
Tjänsten är på heltid men tjänstgöringsgrad kan diskuteras.
Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Tjänsten hos oss innebär omväxlande arbetsuppgifter såsom assistans, profylax, röntgen, avtryck blekskenor, temp.fyllningar, scanning, reception, administration samt steril-arbete.
Vi har FRENDA journal/röntgen-program (du får självklart utbildning om du ej jobbat med det tidigare) Kvalifikationer
Du är utbildad tandsköterska, med några års erfarenhet.
God svenska i tal och skrift och gärna några års erfarenhet från privatsektorn.
Att tidigare arbetat delegerat är en merit.
En fördel om du arbetat med FRENDA journal/röntgenprogram
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
Vi behöver dig som är omtänksam och engagerad och som alltid sätter patienternas bästa i fokus. Du har god klinisk förståelse, en bra samarbetsförmåga och trivs med att ha omväxlande arbetsuppgifter. Du har förmågan att överblicka, planera och prioritera.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Övrig information
Arbetstidens förläggning och omfattning kan diskuteras.
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstid per vecka: c.a 40 timmar
Generösa semestervillkor samt friskvård
Tillträdes datum: 250920 eller enligt överenskommelse
Intervjuer sker löpande och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
