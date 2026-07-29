Nu söker vi lagerpersonal för extrajobb i Borås!

Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Borås
2026-07-29


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Publiceringsdatum
2026-07-29

Dina arbetsuppgifter
Söker du ett flexibelt extrajobb vid sidan av studier, deltidsarbete, eget företag eller annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.

Vi söker engagerade och drivna lagermedarbetare för extrajobb hos våra kunder i Borås. Arbetet passar dig som har möjlighet att arbeta främst dagtid under vardagar, men som även kan vara tillgänglig för kvälls- och helgpass vid behov.

Arbetsuppgifterna varierar mellan olika lager- och logistikverksamheter och kan bland annat innefatta plock och pack, truckkörning, godshantering samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom lager.

Tidigare erfarenhet av lagerarbete eller truckkort är meriterande, men vi lägger stor vikt vid din inställning, arbetsmoral och vilja att utvecklas. Vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta 2–4 pass i veckan och har god tillgänglighet under vardagar.

Om tjänsten
Placeringsort: Borås
Anställningsform: Tim-/behovsanställning
Start: Enligt överenskommelse

Profil
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och trivs med ett aktivt arbete i högt tempo. Du arbetar noggrant, har en positiv inställning och samarbetar väl med andra. För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, exempelvis studier, deltidsarbete eller eget företag.

Kvalifikationer
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, exempelvis studier eller deltidsarbete (ej timanställning). Detta ska kunna styrkas med intyg, så bifoga gärna studie- eller arbetsgivarintyg i din ansökan.
Möjlighet att arbeta 2–4 pass per vecka

Meriterande
Mycket goda kunskaper i svenska, då arbetet kräver att du kan förstå och följa säkerhetsrutiner, instruktioner och annan viktig information
Tidigare erfarenhet av lager- eller logistikarbete
Giltigt truckkort med behörighet A1–A4 och B1–B4

Låter detta som rätt möjlighet för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Om oss

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Prognosgatan 1 (visa karta)
504 94  BORÅS

Arbetsplats
Posti

Kontakt
Therese Henriksson
therese.henriksson@posti.com

Jobbnummer
10015486

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