Tandsköterska till Furulund
2026-02-01
, Lund
, Svalöv
, Lomma
, Eslöv
Tandvårdsteamet i Furulund är en liten familjär klinik. Vi söker en utbildad tandsköterska.
Det är viktigt för oss att du är noggrann och serviceinriktad. Arbetet består av sedvanliga tandsköterskeuppgifter så som att assistera tandläkare, sterilarbete, ansvara för telefon- och mailkontakt med våra patienter.
Kliniken ligger precis vid stationen i Furulund så det finns goda möjligheter att pendla till jobbet med tåg. Om man istället skulle pendla med bil så finns det även bra parkeringsmöjligheter.
Du som ny medarbetare kommer till ett team som strävar efter att ge god service och tandvård med hög kvalitet. Men utöver det har vi också som ambition att bli den bästa arbetsplatsen för alla våra medarbetare.
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: asa@furutand.se
Detta är ett heltidsjobb.
Tandvårdsteamet i Furulund AB
Bantorget 1 B (visa karta
)
244 63 FURULUND
