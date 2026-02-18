Tandsköterska till Drottninggatan (vikariat)
2026-02-18
Till vår moderna klinik på Drottninggatan/Kungsgatan söker vi dig som är utbildad tandsköterska som har jobbat några år som tandsköterska. Detta är ett vikariat för en föräldrarledighet som sträcker sig över ca 1,5 år. På den här kliniken har Distrikstandvården dels sin akuta mottagning men också allmän tandvård. Klinikerna på Drottninggatan och Kungsgatan sitter ihop och tillsammans har dem 15 behandlingsrum.
KLINIKEN
Jag som är klinikchef här heter Lena Dahl. Tillsammans med min assisterande klinikchef Raida leder vi ett engagerat team på cirka 28 medarbetare.
Hos oss möts du av en varm och inkluderande arbetsplats med stark teamanda. Tempot kan ibland vara högt, men vi stöttar varandra och arbetar tillsammans för att göra varje arbetsdag både utvecklande och trivsam.
På kliniken erbjuder vi ett brett behandlingsutbud, bland annat Midazolam-sedering, Invisalign, kirurgi och implantatbehandlingar. Vi har även en specialist i endodonti knuten till kliniken. Vi arbetar digitalt med scanning och har CBCT på plats, vilket ger goda möjligheter till modern och kvalitativ tandvård.
Välkommen att bli en del av vårt team! Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som har arbetat i yrket något eller några år och känner dig trygg i delegerat arbete. Du tycker om att samarbeta i en större grupp men kommer i huvudsak att arbeta tillsammans med en tandläkare på ett behandlingsrum. Tjänsten är förlagd måndag till fredag.
Vi uppskattar en kollega som bidrar till en god stämning, som ser möjligheter i vardagen och som vill utvecklas tillsammans med oss. Hos oss finns goda möjligheter till kompetensutveckling och ett utökat ansvar över tid
ARBETSVILLKOR
• Vikariat på 18 månader från 1 maj 2026
• Heltid
• Lön enligt överenskommelse
VAD VI ERBJUDER
• Goda arbets- och lönevillkor
• Sjukvårdsbidrag, friskvårdsbidrag på 5 tkr
• En av marknadens bästa pensionsavsättningar
• Individuell lönesättning och utbildningsplan
• Goda möjligheter att klättra inom företaget
• Årlig bonus
Varmt Välkommen med din ansökan senast 4 mars.
Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt.
Distriktstandvården är en av landets största tandvårdskedjor med 39 kliniker i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Inom verksamheten finns även två specialistkliniker och en narkosverksamhet. Med 300 000 patientbesök om året och över 600 medarbetare har vi en viktig roll i tandvården i Sverige. Vår ambition är att fortsätta etablera oss i områden där behov av ytterligare tandvårdsaktörer finns, med visionen att bli det självklara tandvårdsvalet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Detta är ett heltidsjobb.
Gustavslundsvägen 151F
167 51 STOCKHOLM
Pernilla Grip Acharius pernilla.acharius@distriktstandvarden.se 072-3893729
