Tandsköterska på timanställning sökes
Tandfix Robel Hanna AB / Tandsköterskejobb / Södertälje Visa alla tandsköterskejobb i Södertälje
2025-11-11
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tandfix Robel Hanna AB i Södertälje
Just nu söker vi på Tandfix en tandsköterska som vill arbeta i en utvecklande miljö, på timanställning vid behov. Hos oss får tandsköterskorna den hjälp de behöver för att med tiden arbeta mer självständigt och ta ett större ansvar.
Vi ser det därför som meriterande att ha en tidigare arbetslivserfarenhet inom yrket, men sätter inget krav på det. Däremot har vi det svenska språket som krav [flytande/avancerad nivå] samt det engelska språket [grundläggande nivå].
Vidare ser vi det som positivt att du är en social person som har lätt att skapa en god relation med våra patienter, då vi strävar efter att alltid erbjuda en professionell tandvård med goda relationer till våra patienter.
Startdatum för denna anställning föredras snarast möjligt, men är flexibelt.
Vi ser fram emot din ansökan!
Observera att kliniken endast håller öppet måndagar-onsdagar mellan klockan 08:30-17:30. Det är därför ett krav att du vid behov kan arbeta under dessa tider. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: info@tandfix.se Arbetsgivare Tandfix Robel Hanna AB
(org.nr 556886-2030)
Nygatan 30 A (visa karta
)
151 72 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
9599941