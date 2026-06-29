Tandsköterska, nystartsjobb.

Dubai Dental Clinic AB / Tandsköterskejobb / Malmö
2026-06-29


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Visa alla jobb hos Dubai Dental Clinic AB i Malmö, Svalöv eller i hela Sverige

Vi en tandklinik i Malmö Triangeln centrum,5min från tågstationen،kliniken består av 2 behandlingsrum,2tandläkare.
Vi behöver en tandsköterska som kan svenska,kan jobba från 9am till 6pm,
Meriterande om du kan Arabiska, engelska,har nystartat jobb stöd.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: dentaldubai33@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Dubai Dental Clinic AB (org.nr 559514-5490)
Södra Förstadsgatan 30 (visa karta)
211 43  MALMÖ

Jobbnummer
9984278

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