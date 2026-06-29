Tandsköterska, nystartsjobb.
Dubai Dental Clinic AB / Tandsköterskejobb / Malmö Visa alla tandsköterskejobb i Malmö
2026-06-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dubai Dental Clinic AB i Malmö
, Svalöv
eller i hela Sverige
Vi en tandklinik i Malmö Triangeln centrum,5min från tågstationen،kliniken består av 2 behandlingsrum,2tandläkare.
Vi behöver en tandsköterska som kan svenska,kan jobba från 9am till 6pm,
Meriterande om du kan Arabiska, engelska,har nystartat jobb stöd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: dentaldubai33@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dubai Dental Clinic AB
(org.nr 559514-5490)
Södra Förstadsgatan 30 (visa karta
)
211 43 MALMÖ Jobbnummer
9984278