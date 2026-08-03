Gruppchef Hållbarhet & Kvalitet
Unik Resurs I Sverige AB / Chefsjobb / Norrköping Visa alla chefsjobb i Norrköping
2026-08-03
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Vill du ta en nyckelroll där du får bygga upp och sätta riktningen för hållbarhets- och kvalitetsarbetet i en samhällsviktig verksamhet?
Hos Nodra kombinerar du ett engagerat ledarskap med ett strategiskt utvecklingsuppdrag – där du driver förändring och bidrar till ett mer hållbart Norrköping.
Företagspresentation
Älska vardagen. Jobba för framtiden. Vi på Nodra vill att våra kunder ska ha en bra vardag. Vi ser till att de har ett stabilt bredband, rent vatten i kranen, att avloppsvattnet renas och att avfallet tas om hand. När du jobbar på Nodra är du en av de som ser till att Norrköping verkligen fungerar, lever och växer. För att kunna göra det är det viktigt att vi som arbetar här mår bra, trivs och utvecklas i vår egen vardag. Gemensamt bidrar vi till ett smart och hållbart samhälle. Idag och i framtiden.
Om rollen
Rollen som Gruppchef för Hållbarhet & Kvalitet är nyetablerad, vilket innebär att du kliver in i ett läge där mycket fortfarande är ogjort – och där ditt avtryck blir avgörande. Här får du inte bara förvalta, utan också forma arbetssätt, utveckla verksamheten och driva förändring inom ett område som är högt prioriterat i organisationen.
Du har ett övergripande ansvar för att leda, samordna och vidareutveckla Nodras arbete inom miljö, hållbarhet, kvalitet och laboratorieverksamhet. Rollen kombinerar ett strategiskt utvecklingsuppdrag med ett nära och engagerat ledarskap, där du skapar tydliga arbetssätt och omsätter mål till resultat.
Du leder en grupp om cirka 12 medarbetare med hög kompetens inom sina respektive områden. Din roll är inte att vara specialist i alla sakfrågor – utan att skapa rätt förutsättningar för gruppen att lyckas. Du förväntas ha tillräcklig förståelse för att kunna föra dialog, prioritera och stötta, medan den djupa expertisen finns hos dina medarbetare. Ditt fokus är att skapa riktning, fatta välgrundade beslut och ge teamet bästa möjliga förutsättningar att nå sina mål.
Gruppen består av miljöutredare, kvalitet- och miljöhandläggare samt laboratoriepersonal. Tillsammans arbetar ni för att säkerställa regelefterlevnad, utveckla verksamheten och stärka Nodras position inom miljö, kvalitet och hållbarhet. Du har ett tydligt mandat och förväntas vara en drivande kraft i att lyfta dessa frågor i hela organisationen.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Leda, samordna och utveckla gruppen inom miljö, hållbarhet och kvalitet
Ha ett övergripande personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar
Säkerställa att verksamheten uppfyller gällande miljölagstiftning och externa krav
Ansvara för och vidareutveckla bolagets miljö- och kvalitetsledningssystem
Driva och utveckla Nodras arbete inom miljö, kvalitet och hållbarhet
Stötta verksamheten i hållbarhets- och kvalitetsfrågor samt i dialog med myndigheter
Samordna och kvalitetssäkra miljöutredningar, analyser och rapportering
Bidra till strategisk utveckling genom omvärldsbevakning och förbättringsinitiativ Publiceringsdatum2026-08-03Profil
Vi söker dig som motiveras av att bygga upp något nytt och som trivs i en roll där du får kombinera ledarskap med utveckling och förändringsarbete. Du är trygg i ditt ledarskap och har förmågan att skapa struktur, engagemang och tydlighet i en organisation med hög kompetens.
Som person är du driven, strukturerad och initiativtagande. Du har ett strategiskt perspektiv men är samtidigt nära verksamheten och får saker att hända. Du trivs i en roll där du leder specialister och skapar förutsättningar för andra att lyckas. Din samarbetsförmåga och ditt engagemang i miljö-, kvalitets- och hållbarhetsfrågor gör att du blir en naturlig motor i organisationens fortsatta utveckling.
Skallkrav
Högskoleutbildning inom relevant område (miljö, kemi, teknik eller motsvarande) alternativt relevanta kurser i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Minst 3 års erfarenhet av att vara lönesättande chef
Flerårig erfarenhet av hållbarhets-, kvalitets-, eller miljöarbete
Förståelse för miljölagstiftning och myndighetskrav
God generell systemvana
Mycket god svenska i tal och skrift
B-körkort
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Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Anastasia Almasidis och nås på 0790984164 eller på anastasia.almasidis@unikresurs.se
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Unik Resurs
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Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs I Sverige AB
(org.nr 556052-5833), https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?
601 02 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Unik Resurs i Sverige AB Jobbnummer
10020239