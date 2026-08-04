Tandsköterska, Landvetter
Västra Götalandsregionen / Tandsköterskejobb / Härryda Visa alla tandsköterskejobb i Härryda
2026-08-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Härryda
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Nu söker vi två självgående tandsköterskor som lägger stor vikt på god service och bra bemötande.
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Vi på Folktandvården Landvetter, i Landvetter Centrum, söker dig som är tandsköterska. Hos oss hittar du 18 engagerade medarbetare som gillar att tänka nytt och utveckla verksamheten. Vi är en klinik med olika inriktningar där alla får chansen att utvecklas och ha roligt. Då vi ser att patienterna är våra tillsammans vill vi ge den bästa servicen och vården. Att sätta patienten i fokus är en självklarhet som vi är stolta över.
Hos oss träffar du patienter i alla åldrar med många olika vårdbehov. Som tandsköterska hos oss har du en viktig roll för att patienterna ska känna sig bra bemötta och trygga under sitt besök. Du får användning av hela din kompetens samtidigt som tjänsten också ställer krav på både engagemang, empati och servicekänsla.
I tjänsten ingår:
Administrativt arbete i reception och vara ansiktet utåt mot patient
Att assistera vid undersökningar och behandlingar
Arbete med egna patienter vid profylaxbehandlingar, inskolningar, munhälsorådgivning eller tillvänjningsbehandling efter verksamhetens behov
Arbete i sterilen
Kliniken finns i fräscha lokaler beläget vid torget i Landvetter Centrum. Vi finns 15 min med Röd Express från Korsvägen och har tillgång till fri parkering. Närhet finns till affärer men även till Landvettersjön för en lunchpromenad. Vi är en klinik som ligger i framkant med bla digital avtryckskanning, digitala vårdmöten och mikroskåp. Landvetter är en expansiv ort och kommer växa med flertal hushåll under närmaste åren.
Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar till oss: Folktandvården Landvetter, Folktandvården Landvetter - Folktandvården (vgregion.se)
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Intresse för administrativa uppgifter
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
Självständigt sköta administration
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Erfarenhet som tandsköterska och av administrativa uppgifter är meriterande
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första tiden. Handledningsprogrammet är en del av vårt tvååriga utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 33 och 34.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-08-04Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Skansgränd 8 (visa karta
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438 32 LANDVETTER Arbetsplats
Folktandvården, Landvetter Kontakt
Klinikchef
Gunilla Kämpe 070-0822646 Jobbnummer
10020518