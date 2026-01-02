Tandsköterska, Hjo
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Hos oss blir du en del av ett glatt och engagerat gäng där samarbete och trivsel står i fokus.
Du ges möjlighet till omväxlande arbetsuppgifter, får använda hela din kompetens och kan vara med och påverka din arbetsmiljö. Vi strävar efter att utveckla verksamheten framåt och deltar ofta i pilotprojekt för nya arbetssätt.
Som tandsköterska hos oss träffar du patienter i alla åldrar och är en självklar del av teamet, för tillsammans är vi starka. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat assistans vid behandlingar, eget patientarbete såsom profylax, inskolning och munhälsorådgivning samt arbete i steril och reception.
På Folktandvården Hjo arbetar idag 15 medarbetare och inom kort kommer vi att flytta till nybyggda, moderna lokaler. Läs mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Hjo
Behöver du hjälp med bostad gör vi vårt bästa för att hjälpa dig.
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor).
Intresse för både barn- och vuxentandvård.
Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift.
Självständigt sköta administration.
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt.
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra.
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt.
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete.
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första tiden. Handledningsprogrammet är en del av vårt tvååriga utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 3-4.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
