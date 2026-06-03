Tandsköterska, Hjo
Västra Götalandsregionen / Tandsköterskejobb / Hjo Visa alla tandsköterskejobb i Hjo
2026-06-03
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I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Hos oss blir du en del av ett glatt och engagerat gäng där samarbete och trivsel står i fokus. Du ges möjlighet till omväxlande arbetsuppgifter, får använda hela din kompetens och kan vara med och påverka din arbetsmiljö. Vi strävar efter att utveckla verksamheten framåt och deltar ofta i pilotprojekt för nya arbetssätt.
Som tandsköterska hos oss träffar du patienter i alla åldrar och är en självklar del av teamet, för tillsammans är vi starka. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat assistans vid behandlingar, eget patientarbete såsom profylax, inskolning och munhälsorådgivning samt arbete i steril och reception.
På Folktandvården Hjo arbetar idag 15 medarbetare och i februari 2027 flyttar vi in i nybyggda, moderna lokaler. Läs mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Hjo
Behöver du hjälp med bostad gör vi vårt bästa för att hjälpa dig.
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor).
Intresse för både barn- och vuxentandvård.
Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift.
Självständigt sköta administration.
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt.
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra.
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt.
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete.
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första tiden. Handledningsprogrammet är en del av vårt tvååriga utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 25-26
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-06-03Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Kämpegatan 3 (visa karta
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405 44 GÖTEBORG Arbetsplats
Folktandvården, Hjo Kontakt
Therese Lindqvist, Vision 072-2026910 Jobbnummer
9943747