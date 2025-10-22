Tandsköterska, Hjo
2025-10-22
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Ny söker vi dig som vår nya tandsköterska
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Hos oss blir du en del av ett glatt gäng där du ges möjlighet till omväxlande arbetsuppgifter, får användning av hela din kompetens och kan vara med och påverka din arbetsmiljö.
Vi strävar efter att utveckla verksamheten framåt och deltar ofta i pilotprojekt för nya arbetssätt. Som tandsköterska hos oss träffar du patienter i alla åldrar och är en del av teamet, för tillsammans är vi starka.
Hjo, den mysiga trästaden vid Vätterns strand, erbjuder ett rikt kulturliv och fin natur. Vad sägs om ett dopp från bryggan på lunchen? Besök gärna visithjo.se för mer information.
Vi är 14 medarbetare med olika erfarenheter vilket möjliggör att vi kan erbjuda alla typer av behandlingar. Inom en snar framtid kommer vi flytta in i nybyggda lokaler.
Läs om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Hjo - Folktandvården
Behöver du hjälp med bostad gör vi vårt bästa för att hjälpa dig.
I tjänsten ingår bland annat:
Assistans vid behandlingar
Arbete med egna patienter som tex. profylax, inskolning och munhälsorådgivning.
Arbete i steril och reception
Digitala vårdmöten
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Intresse för både barn- och vuxentandvård
Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift
Självständigt sköta administration
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första tiden. Handledningsprogrammet är en del av vårt tvååriga utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 45-46.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Månadslön
