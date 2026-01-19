Tandsköterska eller motsvarande
Avenytandvården AB / Tandsköterskejobb / Göteborg
2026-01-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avenytandvården AB i Göteborg
Vi söker dig som brinner för ditt arbete och har en social och initiativtagande personlighet med ett gediget serviceinriktat sätt! Sedvanliga arbetsuppgifter för tandsköterska såsom bl.a assistans, sterilarbete och reception. Stor vikt läggs på kompetens men även ett driv och en genuin känsla för service och trygghet gentemot patienter.
Vi söker dig som:
• är noggrann, ansvarstagande och strukturerad
• initiativtagande, flexibel och samarbetsvillig
• har god datorvana och kommunikationsförmågaPubliceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
• behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
• erfarenhet av journalsystem, röntgen.
Deltidstjänst om ca 50% .Intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts inom kort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: jobb@avenytandvarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska deltid". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Avenytandvården AB
(org.nr 559351-4945)
Kungsportsavenyen 30 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Jobbnummer
9690373