Tandsköterska

Denna tjänst är en del av den kommande Rekryteringsmässa som äger rum den 19 mars. Om din profil matchar kraven kan du bli inbjuden till en intervju på Rekryteringsmässa den 19 mars. Observera att endast inbjudna kandidater har möjlighet att delta i evenemanget.
Connecting Jobs, som drivs av den ideella organisationen Beredskapslyftet, hjälper nyanlända att komma in på den svenska arbetsmarknaden samtidigt som företag får tillgång till ny kompetens.
Vi söker tandsköterskor till en snabbväxande tandvårdsorganisation med kliniker över hela Sverige. Deras vision är att revolutionera tandvårdsbranschen genom att kombinera hög klinisk kvalitet med modern teknik, starkt patientfokus och en hållbar affärsmodell. De strävar efter att göra förstklassig tandvård mer tillgänglig, effektiv och transparent - för både patienter och medarbetare.
Plats:
Stockholm
Vi söker:
Dina arbetsuppgifter
• Ansvara främst för assistans åt tandläkare och tandhygienister under undersökningar och behandlingar
• Förbereda och iordningställa behandlingsrum
• Ta röntgenbilder
• Säkerställa korrekta steriliserings- och hygienrutiner
• Välkomna och stödja patienter, ge information före och efter behandling
• Dokumentera i patientjournaler, hantera material och lager samt bidra till ett effektivt patientflöde
Kvalifikationer
• Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Du har grundläggande kunskaper i engelska (kan följa enkla instruktioner)
• Du har en avslutad tandsköterskeutbildning och/eller tandvårdsutbildning från annat land, exempelvis som tandläkare eller tandhygienist
• Tidigare erfarenhet av att arbeta med assistans vid stolen i en modern tandvårdsklinik är meriterande
• Du har erfarenhet av att arbeta i en klinikmiljö med högt tempo, i nära samarbete med tandläkare och tandhygienister samt med fokus på ett effektivt patientflöde
• Du har goda kunskaper inom steriliserings- och hygienrutiner
• Du har erfarenhet av dental röntgen (inklusive behörighet att ta röntgenbilder) samt trygghet i att assistera vid både allmänna och mer avancerade behandlingar
Profil
Du har förmå
