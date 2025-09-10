Tandläkare, Orust
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Nu söker vi en tandläkare som vill göra skillnad!
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
På Folktandvården Orust möter du patienter i alla åldrar med varierande vårdbehov.
Som tandläkare hos oss har du en central roll - både i mötet med patienterna, där trygghet och gott bemötande är i fokus, och som teamledare i det dagliga arbetet. Här får du använda hela din kompetens i en roll som också ställer krav på kreativitet, empati och servicekänsla.
I tjänsten ingår bland annat:
Att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor i behandlingsrummet. Att utföra såväl enklare undersökningar som mer avancerade behandlingar och akuttandvård.
Sedan 2018 finns vi i moderna lokaler centralt i Henån - nära busstationen och med fri parkering för dig som kör bil. Vår arbetsmiljö präglas av positiv stämning, laganda och en vilja att ständigt utvecklas. Vi gillar utmaningar och nytänkande, och arbetar för att engagera alla medarbetare i klinikens fortsatta utveckling.
Folktandvården Orust har sju behandlingsrum, där vi idag är 5 tandläkare 1 tandhygienist 9 tandsköterskor. Totalt är vi 17 medarbetare.
Vi är även en VFU-klinik och tar emot studenter från tandsköterskeutbildningen samt tandläkar- och tandhygienistutbildningarna vid Göteborgs universitet. Handledning och assistans av studenter kan ingå i tjänsten.
Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Orust - Folktandvården
Kompetenskrav och profil
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandläkare Har intresse för både barntandvård och vuxentandvård Har goda kunskaper i svenska - motsvarande svenskt gymnasium eller Svenska C1 i tal och skrift Har förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt Kan behålla lugnet och stabiliteten även i stressiga situationer Är lyhörd och har lätt för att samarbeta. Om du har erfarenhet av att handleda är det ett plus för tjänsten.
Är du ny i yrket? Då får du ett individuellt anpassat handledningsprogram under ditt första år. Programmet ingår i vårt treåriga utvecklingsprogram med upp till 18 dagars kompetensutveckling.
Om rekryteringsprocessen
Om du inte redan arbetar hos oss blir du kontaktad av en rekryterare på HR-enheten för en inledande intervju. Därefter gör klinikchefen ett urval och kallar till intervju på kliniken.
Intervjuer planeras till vecka 39-40.
Om du har utbildning/examen från ett annat EU/EES-land än Sverige och saknar svenska referenser, kan det bli aktuellt med kompletterande teoretiska och kliniska arbetsprover som en del av rekryteringsprocessen.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
