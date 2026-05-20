Tandläkare Kortedala, Göteborg
2026-05-20
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Nu söker vi en lagspelande tandläkare som vill göra skillnad!
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
På Folktandvården Kortedala träffar du patienter i alla åldrar med många olika vårdbehov. Barntandvård ligger oss varmt om hjärtat då vi har många barn som patienter. Som tandläkare hos oss har du en viktig roll för att patienterna ska känna sig bra bemötta och trygga under sitt besök. Du får användning av hela din kompetens samtidigt som tjänsten också ställer krav på både kreativitet, empati och servicekänsla.
I tjänsten ingår bland annat:
att arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor i behandlingsrummet
arbete med såväl enklare undersökningar som mer avancerade behandlingar och akut tandvård
att vara teamets specialist i oral diagnostik.
Hos oss arbetar idag sammanlagt 21 medarbetare i ett gott gäng som trivs tillsammans och skrattar mycket. Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Kortedala, Göteborg - Folktandvården
Kompetenskrav och profil
Legitimerad tandläkare
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första året. Handledningsprogrammet är en del av vårt treåriga utvecklingsprogram med upp till 18 dagars kompetensutveckling.
Om rekryteringsprocessen
Det första steget i rekryteringsprocessen är en digital intervju med HR. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 24 och 25.
Om du som sökande har utbildning/examen från ett annat EU/EES-land än Sverige och saknar referenser kan det bli aktuellt med kompletterande teoretiska och kliniska arbetsprover som en del av rekryteringsprocessen. Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Publiceringsdatum2026-05-20
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
