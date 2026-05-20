Receptionist, Folktandvården Torslanda
2026-05-20
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Du kommer vara klinikens ansikte utåt och ger en god service av högsta kvalitet. Du kommer arbeta i journalsystemet T4, mycket i Officepaketet samt i andra administrativa program som hör till uppdraget. Du kommer också tillsammans med kollegor vara delaktig i klinikens verksamhet och utvecklingsarbeten.
Tjänsten ställer krav på både kreativitet, empati och servicekänsla då du kommer få träffa många olika kunder med olika behov.
Är du tandsköterska kan vid behov även traditionella tandsköterskeuppgifter förekomma.
I tjänsten ingår bland annat:
Ansvara för kundkontakter i receptionen via telefon och meddelandetjänst 1177
Hantering av tidsbokningar och kallelser
Hantering av fakturering, betalningar och administrativa uppdrag
Hos oss arbetar idag sammanlagt 32 medarbetare. Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Torslanda, Göteborg - Folktandvården
Kompetenskrav och profil
har gymnasieutbildning
har erfarenhet av reception eller motsvarande
behärskar svenska språket väl, har lätt för att uttrycka sig i tal och skrift och har god kommunikationsförmåga
goda kunskaper i engelska
kunskaper och vana i Office-paketet
Vi ser det som en fördel om du har:
tandvårdsbakgrund
utbildning inom reception
vana av att arbeta med och kunskap om fakturering
erfarenhet av att arbeta i journalsystemet T4 eller liknande
Du är van vid och tycker det är roligt att samarbeta med andra kollegor och tillsammans lära och finna lösningar. Vi värdesätter att du är flexibel i ditt arbetssätt och kan prioritera i stressiga situationer.
Arbetet förutsätter ett professionellt bemötande av klinikens patienter som bygger på respekt, lyhördhet och empati. Som person är du noggrann och har känsla för struktur och planering. Vi värdesätter din goda förmåga att kommunicera med patienter, närstående och kollegor.
Om rekryteringsprocessen
Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Som första steg genomför vi gruppintervjuer, vilka är planerade till XX juni.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-05-20
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9917650